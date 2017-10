Prefeito Tião Flores discute novas parcerias com o Governo do Estado

Da Assessoria

O prefeito Tiao Flores, nesta terça dia 17, esteve reunido com a chefe da casa Cívil Dra. Márcia Regina e a Dep. Leila Galvão, o encontro que aconteceu no gabinete da casa Cívil em Rio Branco, serviu para discutir novas parcerias entre a Prefeitura e o Governo do Estado.

Dentre os assuntos discutidos o Governo garantiu, que na proxima semana será disponibilizado uma Van para fazer o transporte dos pacientes que necessitam se deslocar para Rio Branco semanalmente, outro ponto foi a liberação dos recursos destinados a aquisição de um caminhão coletor de lixo onde o Governo vai disponibilizar o valor de R$ 150.000,00 no próximo dia 10. Outras melhorias para o município foram anunciadas e em breve serão iniciadas.

Para o prefeito Tião Flores, “essas parcerias são a marca de nossa gestão, hoje o país e os municípios passam pela maior crise econômica dos últimos tempos, precisamos de criatividade e parcerias entre os governos e as instituições para garantir que o progresso não pare.”

A Dep. Leila Galvão que intermediou essa agenda frisou a importância das parcerias, ” nós deputados da base do governo estamos fazendo essas agendas com os municípios, para que possamos desenvolver as ações do poder público e dar condições para que os prefeitos possam ter condições de trazer melhorias para seus município.”

