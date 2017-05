Prefeito Tião Flores e vereadores vistoriam obras em vários pontos da Cidade

Da Assessoria

O prefeito Tião Flores, acompanhado dos vereadores Diógino Guimarães (Presidente da Câmara) Dino Vice Presidente, Kaki, Nego, Rubens Rodrigues e vereadora Preta visitaram nesta manhã várias obras que estão sendo executadas na cidade de Epitaciolândia.

Logo cedo como já é de Praxe o Prefeito Tião Flores tomou café com servidores da Secretaria Municipal de Obras onde ele traça sua agenda de trabalhos todos os dias, em seguida, foi ver de perto a execução de várias obras que estão sendo executadas em toda a cidade.

O Primeiro local foi a obra de recomposição de Bueiros no Bairro da Liberdade, uma obra orçada em 44 mil reais que contempla alem do Liberdade o Bairro José Hassem, segundo informações do serviço de engenharia da construtora Caimãa já foram utilizadas cerca de 160 sacas de cimento e 8 metros de brita para fazer o lastro onde foram colocados os bueiros garantindo assim um serviço resistente ao grande fluxo de água durante as chuvas.

Em seguida Tião Flores e vereadores visitaram a Rua Presidente Costa e Silva onde está sendo feito a recuperação com operação tapa buracos e construção de canaletas para escoamento de água.

Finalizando as visitas a caravana foi acompanhar de perto as obras de recomposição de bueiros na Rua 25 de Dezembro no Bairro José Hassem, Segundo o Prefeito Tião Flores é importante que todos os vereadores acompanhem as obras, “Ficamos felizes que ver que os vereadores estão imbuídos em fiscalizar as obras e ver que os recursos da prefeitura estão sendo aplicados com lisura”, pois e assim que nossa gestão trabalha, com transparência atendendo os anseios da população frisou Flores.

Os vereadores elogiaram as obras executadas pela prefeitura, para o vereador Rubens Rodrigues é motivo de satisfação ver que os recursos estão sendo gastos com responsabilidade, “Só temos que parabenizar ao gestor por estar atendendo as nossas reivindicações, pois quem sai ganhado é nossa comunidade”.

O vereador Dino foi bastante enfático ao frisar que alguns vereadores falam sem conhecimento de causa e passam informações erradas para a população, “Somos sabedores das dificuldades que toda prefeitura está enfrentando, mais mesmo assim obras importantes estão acontecendo e é isso que queremos”.

O Vereador Kaki parabenizou a prefeitura na gestão de Tião Flores por está atendendo as reivindicações da população, “Estamos felizes por ver que Epitaciolândia está vivendo um novo momento, e nós vereadores estamos aqui para reivindicar e fiscalizar a execução das obras, e vemos que tudo está sendo feito com transparência” essa obra aqui no bairro foi um dos primeiros pedidos dos vereadores da base e agora está se tornando realidade.

Para o vereador Diogino Guimarães presidente da câmara, aquela casa tem feito seu papel de cobrar, e a prefeitura dentro de suas possibilidades vem atendendo as reivindicações, “Sabemos que as coisas não podem ser feitas da noite para o dia, são apenas 120 dias de mandato e o prefeito Tião Flores com sua gestão está dando cara nova para Epitaciolândia, pedimos a população que tenham um pouco de paciência, pois antes temos que estruturar a casa para depois fazer muitas obras para nosso povo” frisou o vereador.

