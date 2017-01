Prefeito Tião Flores entrega veículo para apoio a Secretária Municipal de Saúde

O Prefeito Tião Flores fez a entrega de um Veículo Modelo Onix (Chevrolet) para a Secretaria Municipal de Saúde, o veículo foi adquirido com Recursos próprios e servirá para apoio as atividades daquele setor.

Tião Flores ao fazer a entrega cobrou o empenho de todos no zelo dos veículos e equipamentos. “Estamos pedindo a todos que cuidem desse e de outros veículos como se fossem seus, pois tais veículos são comprados com recursos públicos e temos o dever de zelar e conservar todos os bens do município.

O Secretário Adauto Sampaio agradeceu a Prefeitura e falou das metas que deveram ser cumpridas nos próximos dias e que esse veículo será de grande serventia para agilizar os serviços daquele setor.

