Prefeito Tião Flores garante apoio aos festejos de São Sebastião, padroeiro de Eptiaciolândia

Nesta quarta-feira dia 10, pela manhã o Prefeito Tião Flores acompanhado de secretários se reuniram com a equipe da coordenação da Paróquia São Sebastião e representantes do SEBRAE para fechar a programação da Festa de São Sebastião que acontecerá nos dias 11 a 21 deste mês.

O Prefeito ouviu as reivindicações feitas pelos coordenadores e se prontificou em ajudar no que for possível dentro das possibilidades da prefeitura para que a festa aconteça de acordo com o programado.

A novidade para a edição 2018 da festa do padroeiro, será o local de montagem das barracas dos ambulantes, no parque municipal de eventos no aeroporto juntamente com o parque de diversões, rodeios e shows, deixando somente na igreja as novenas e arraiais, não comprometendo o trânsito no centro da cidade.

Juntamente com a organização do evento, a Prefeitura quer que o Município resgate os tempos em que o dia do Padroeiro, São Sebastião, gere renda e movimente o comércio local. “Queremos que essa data volte a ser como outrora, uma das maiores festas populares que existia no Alto Acre”, finalizou o prefeito.

Confira a Programação:

