Prefeito Tião Flores garante melhorias no centro de referencia dos Idosos

O Prefeito Tião Flores após se reunir com o pessoal da melhor idade, onde se comprometeu buscar meios para fazer melhorias para o centro de referencia dos Idosos, o prefeito estava acompanhado dos vereadores Nego, Dino e vereadora Preta juntamente com a secretária de ação Social e Cidadania Ana Paula Alencar.

Após ouvir os pedidos por parte da coordenação e dos próprios idosos o prefeito garantiu que já na próxima semana estará fazendo um levantamento através do engenheiro da prefeitura para definir melhorias no local, a tempos o Centro não passa por reformas e o numero de frequentadores tem aumentado bastante, com isso se fazendo necessário reformas, ampliações e adequações para tender todas as demandas.

O Centro de referencia dos Idosos atende cerca de 160 idosos diariamente oferecendo serviços de ginásticas, hidroginástica, fisioterapia, serviços médicos e serviço de interação social. Ale disso em parceria com o NASF oferecem psicólogos, fisioterapeuta, nutricionista. O centro de referencia fica situado ao Lado do Fórum de Epitaciolândia no km 01 Br. 317.

Comentários