Prefeito Tião Flores garante recuperação da ponte e Iluminação da Rua Fontinele de Castro

O Prefeito Tião Flores acompanhado da Deputada Estadual Leila Galvão e o vereador Nego se reuniram nesta quinta feira dia 02 de março, com a diretora da Escola Estadual Belo Porvir para falar sobre a reforma da ponte sobre o Igarapé Encrenca, na estrada da Fontinele de Castro.

A escola recebe diariamente mais de 450 alunos e as condições da ponte e estrada têm causado diversos transtornos para alunos, professores e outras pessoas que trafegam por ali para acessar o bairro José Hassem ou reside na zona rural, segundo a Diretora Maria Antonia, em uma reunião com pais de alunos essas melhorias foram uma das principais reivindicações dos mesmos.

Após ouvir os pedidos da diretora o Prefeito Tião flores, garantiu que as obras de recuperação da Ponte vão começar imediatamente e que através de uma parceria com o governo do Estado do Acre vai ser possível ainda, fazer a recuperação da Rua Fontinele de Castro interligando ao bairro José Hassem.

O Prefeito informou ainda, que já nos próximos dias a prefeitura estará substituindo as luminárias por outras maiores, que irão proporcionar maior claridade para aqueles alunos que freqüentam a escola no período Noturno.

Segundo o Secretário de Obras Marco Ribeiro, já neste final de semana será iniciado os trabalhos de recuperação da Ponte e conseqüentemente a recuperação da rua em parceria com o DERACRE.

