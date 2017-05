Prefeito Tião Flores participa da XX Marcha do CNM em Brasília

Da Assessoria

O Prefeito Tião Flores está cumprindo extensa agenda em Brasília nos dia 15 à 18 de maio, aonde participa dentre tantas outras atividades da XX Marcha do CNM (Confederação Nacional dos Municípios).

Dentre as pautas discutidas no evento estão: Os financiamentos da União para desafogar a crise econômica nos municípios; O parcelamento das dívidas previdenciárias; Reajustes no programa Nacional de alimentação escolar o (Pnae), no programa Nacional de apoio ao transporte escolar (Pnate), e no atual incentivo para custeio das unidades de pronto atendimento (Upas).

Além de participar da programação da Marcha dos prefeitos, Tião Flores cumpre agenda com os parlamentares do estado em busca de liberação de emendas e recursos para o município. ” estamos sendo muito bem recebidos por todos os parlamentares do estado, tivemos boas conversas com o Dep. Federal César Messias, Senador Gladsom Cameli até o momento, aos quais reforçaram o comprometimento com Epitaciolândia em disponibilizar os seus mandatos ao povo”, destacou o prefeito.

Comentários