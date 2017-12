Prefeito Tião Flores participa de Formatura na Escola Presidente Castelo Branco

Na manhã de quinta-feira (14) aconteceu a Formatura do Ensino Infantil e 5° Ano da Escola Presidente Castelo Branco, na Comunidade Novo Oriente Km 20 de Epitaciolândia.

A atividade contou com as presenças do Prefeito Tião Flores, Secretário de Educação Cleomar Portela, Secretário de Administração Paraguaçú, Coordenadora do Núcleo Estadual de Educação Neide Rodrigues, e Vereador Rubenslei Rodrigues, que na ocasião representou o Senador Sérgio Petecão.

Na oportunidade o Prefeito Tião Flores parabenizou toda a equipe da Escola pela bonita festa de formatura que proporcionaram aos alunos e anunciou a reforma e ampliação da escola Presidente Castelo Branco que será feito através de uma emenda Parlamentar no valor de 400 mil reais do Senador da república Sergio Petecão, a reforma se fá necessário para atender melhor a comunidade e oferecer melhores condições de trabalho aos funcionários da Escola e ambiente adequado para os alunos”.

Para o vereador Rubens essa emenda é fruto de uma reivindicação feita ainda no início do ano e que vai atender não só a clientela do Km 20 mais de outras diversas comunidades adjacentes. “Estamos felizes e honrados em poder fazer parte dessa história, melhorar a educação é melhorar as pessoa em um todo, e através de uma emenda do Senador Petecão estamos possibilitando essa melhoria de vida para essa comunidade que tanto precisa,” o vereador agradeceu também ao empenho do prefeito por ter atendido seus pedidos.

