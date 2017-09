Prefeito Tiao Flores participa de Hasteamento da Bandeira em Epitaciolândia

Da Assessoria

O Prefeito Tião Flores acompanhado do Secretário de Educação Cleomar Portela e Secretária de Saúde Tereza Ribeiro, participaram na manhã desta terça, 05, do Hasteamento das Bandeiras na Escola Pequeno Príncipe.

A atividade que faz parte da Programação da Semana da Pátria, contou com a presença de alunos, funcionários da Educação, Policia Militar e Exército Brasileiro. Após o Hasteamento os alunos e professores apresentaram coreografia com músicas voltadas para o Tema: “Independência do Brasil, Amor á Pátria representada pelo verde da Amazônia”.

A Próxima atividade será o Desfile Cívico na quinta, 07 de Setembro á partir das 18:30hrs no Parque de Exposição (Antigo Aeroporto).

