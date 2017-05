Prefeito Tião Flores Participa de Jantar com Brigadeiro Diretor do Programa Calha Norte

Na noite dessa quarta-feira dia 24, no clube Guaritas em Epitaciolândia, o prefeito Tião Flores e o vice Raimundão, participaram de um jantar em homenagem ao dia da Infantaria, juntamente com o Diretor do Programa Federal Calha Norte, Brigadeiro Roberto de Medeiros Dantas, comandante 2ª Cia de Selva Capitão Veras, assessores e demais convidados.

Na ocasião o Brigadeiro aproveitou para anunciar a liberação de convênios através de emendas parlamentares dos Deputados Federais: Cesar Messias, Angelim, Flaviano Melo e do Senador Sergio Petecão, sendo que alguns já estão empenhados e as obras poderão ser executadas ainda este ano no segundo semestre.

Todos os Convênios somam um montante de cerca de 1,7 milhões de reais, a serem investidos na Aquisição de veículos leves e pesados, construção de passeios e calçadas e também na construção de um prédio público.

Segundo o Prefeito Tião Flores, “a prefeitura encontrava-se inadimplente á algum tempo com o Programa Calha Norte, e somente após sua viagem a Brasília depois de várias reuniões com diretores do PCN a prefeitura, consegui sanar a situação de inadimplência através de acordos, e com isso se tornou apta a assinar convênios com o Ministério da Defesa em várias áreas.”

