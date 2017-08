Prefeito Tião Flores participa de Reunião sobre Segurança Pública em Brasiléia

Da Assessoria

O Prefeito Tião Flores participou de reunião nesta quarta (03) sobre a segurança pública na Fronteira. A atividade aconteceu no CEDUP e contou com a participação de Representante da Associação Comercial de Brasiléia o Empresário Junior Paraíba, Vereadores de Epitaciolândia Nego, Diójino, Rubens e Alcione e Vereadores de Brasiléia, Vice-prefeito de Brasiléia Carlinhos, Deputada Leila Galvão, Juiz de Direito Dr. Clóvis Lode, Promotora Maria de Fátima, Polícia Militar e Corpo de Bombeiro, como também o Sub-comandante da Polícia Militar no Acre o Coronel Ricardo Brandão.

Prefeito Tião Flores parabenizou a PM pela coragem de enfrentar a violência na Fronteira á partir de ações que serão realizadas nos próximos dias: “Parabenizo a policía militar por está enfrentando esse problema de frente, mesmo com as dificuldades que o país enfrenta, não podemos ficar de braços cruzados em relação á nossa segurança e acredito que dessa reunião se extraiu algo de bom, pois com as Polícias integradas com Exército, que irão se fazer presente na tranca e depois das 22hrs a Ponte Wilson Pinheiro sendo fechado já inviabiliza a passagem de motos, veículos roubados e entorpecentes, só sei que não podemos ficar é de braços cruzados e estou contente pelo início desse trabalho e Parabenizo a Deputada Leila Galvão por está abraçando essa causa e o que depender da Prefeitura de Epitaciolândia estamos á disposição.”

Vice-Prefeito Carlinhos disse que a Prefeitura de Brasiléia contribuirá no necessário para que a Fronteira tenha segurança: “A Prefeitura está a disposição no que podermos colaborar, na verdade temos uma missão que é proporcionar segurança aos munícipes e contamos com a Policia Militar, Policia Civil e Exército nessas ações e que hoje seja o início de um diálogo contínuo entre as Instituições da Prefeitura e Governo”.

O Juiz Dr. Clovis Lodi ressaltou que será necessário um investimento financeiro e social para se trabalhar a Segurança Pública: “É complicado a questão da segurança, teremos que ter um investimentos social, de Educação, Segurança Pública, Presídios e é interessante trabalhar projetos que os representantes dos bairros pontuem as prioridades, hoje temos fronteira aberta, temos equipamentos e Polícia Militar defasadas, se quer temos um Delegado de Polícia Civil porque está de férias e é difícil conseguir um trabalho unindo as instituições e estamos sem a Polícia Rodoviária; acredito que precisamos de monitoramento para ajudar na Segurança e que se trabalhe Projeto Social com Famílias em todas as áreas e provavelmente para que tudo isso aconteça precisamos da iniciativa privada”.

Deputada Leila Galvão agradeceu o Coronel Ricardo Brandão pelas boas notícias: “Na verdade só tenho a agradecer o Coronel Ricardo Brandão que a pedido do Governador veio atender nossa demanda e durante o dia já esteve em conversa com a Policía Boliviana e fecharam acordo que á partir das 22hrs aconteça o fechamento da Ponte Wilson Pinheiro; acredito que essa é uma medida emergencia para tentarmos diminuir o índice de roubos e furtos na Fronteira.”

O Coronel Ricardo Brandão falou da importância das Instituições se unirem para combater a violência na fronteira: “Temos aqui Instituições que juntos podem se unir e começar a levantar debates sobre a segurança, sobre o menor e essa medida que á partir das 22hrs o acesso só será pela Av. Internacional que estará sendo monitorada pela Polícia, é uma medida emergencial, vamos testar por trinta días para ver se dar resultados positivos; o certo é que estamos trabalhando com o que temos e nesse momento é isso que podemos fazer.”

Comentários