Prefeito Tião Flores participa de reuniões e define calendário de melhorias de ramais

O Prefeito Tião Flores, acompanhado do Vereador Rubenslei Rodrigues participaram de Reunião com moradores da Comunidade da Associação Wilson Pinheiro ll no Ramal Porvir na quinta-feira 25 de Maio, na Reunião foram discutidos os trabalhos que serão realizados no Ramal, onde o Presidente da Associação participará do Plano do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, e em conjunto, decidiram os primeiros ramais que vão receber a recuperação, como também a necessidade de agente de saúde, o Prefeito deixou firmado um atendimento itinerante no local, já que a comunidade fica distante da cidade.

Na sexta, dia 26, Ainda cumprindo agenda na zona rural o Prefeito dos Vereadores Dino, Preta, Kaki e Rubenslei se reuniram com a Associação dos Moradores do Ramal do Mato Grosso onde ficou de voltar apos 40 dias para dar continuidade nos serviços de recuperação de ramais daquela localidade.

Logo após foi feito uma reunião com moradores do ramal dos Pereiras na qual ficou acertado que dentro de 15 dias, as máquinas irão começar os trabalhos no ramal a fim de garantir a trafegabilidade e o escoamento da produção de dezenas de famílias.

