Prefeito Tião Flores prestigia formatura do projeto Bombeiro Mirim em Epitaciolândia

O Prefeito Tião Flores esteve participando da formatura dos Bombeiros Mirins nesta quarta feira dia 06, a formatura aconteceu na Igreja Assembléia de Deus em Epitaciolândia e contou com as presenças além do prefeito o Major Claudio Falcão do Corpo de Bombeiros, representante do Exercito Brasileiro, Gestores de Escolas e empresários apoiadores do projeto, pais e sociedade em geral.

Ao fazer uso da palavra o Prefeito Tião Flores, falou da importância do curso para preparar nossas crianças e ocupar o maior espaço possível para que as mesmas fiquem longe das drogas e da violência que afeta principalmente as famílias que é a base da sociedade, Flores que foi o idealizador da vinda da corporação dos Bombeiros Para Epitaciolândia na gestão de 2000 a 2004, parabenizou a entidade pelos brilhantes serviços prestados a todos epitaciolandenses.

Na Ocasião foi entregue os certificados aos concludentes do curso de Bombeiro Mirim referente ao ano de 2017. O curso aborda temas como: noções de prevenção contra incêndio, primeiros socorros e acidentes de trânsito, evitando e/ou minimizando o índice de acidentes; o meio ambiente e dos cuidados para a sua preservação; a prevenção ao uso de drogas lícitas e ilícitas; os principais aspectos de higiene e de prevenção de doenças; entre outros.

As instruções têm como ênfase a busca pela valorização da cidadania e do respeito ao ser humano com a apresentação e a motivação de valores, tais como, a disciplina individual e coletiva, respeito a todos os seres vivos, à natureza e a prática da solidariedade.

O curso é ministrado durante o ano letivo com atividades planejadas para um encontro semanal, podendo ser realizadas aos sábados ou durante a semana, em horário inverso ao das atividades escolares. Durante o primeiro semestre o aluno recebe informações básicas e criam afinidades com o projeto e envolvidos no mesmo, e ao concluir este primeiro módulo se forma Bombeiro Mirim, o que lhe dá direito a receber o certificado de participação, o fardamento e frequentar as atividades dos módulos II e III, que abordam questões mais completas das questões citadas acima.

Veja a reportagem completa em vídeo com o repórter Almir Andrade.



