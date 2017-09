Prefeito Tião Flores recebe diretor-presidente do Iteracre e marca trabalhos para concessão de títulos em Epitaciolândia

O diretor-presidente do Iteracre, Nil Figueiredo esteve visitando o prefeito Tião Flores na tarde desta segunda-feira, dia 18, para marcar a data do início dos trabalhos de levantamento fundiário para concessão de títulos definitivos de terras em Epitaciolândia, após uma breve conversa ficou acertado que os trabalhos deverão iniciar já no dia 02 de outubro, começando pelo Bairro José Hassem por se tratar do mais populoso do município.

Já foram entregues em todo o estado do Acre Mais de 40 mil títulos de propriedade definitivos, num investimento que já ultrapassa R$ 16 milhões, em Epitaciolândia foram 800 títulos definitivos para os moradores dos bairros Aeroporto e Liberdade. E agora com a parceria da Prefeitura o Iteracre pretende beneficiar 100% dos bairros restantes.

Comentários