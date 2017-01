Prefeito Tião Flores recebe Gestores e traça planos para o ano letivo de 2017

Da Assessoria

O Prefeito Tião Flores acompanhado dos Secretários Municipal de Educação Raimundo Nonato Cruz e Maria do Carmo Flores da Silva Secretária Municipal de Administração, recebeu hoje pela manhã em seu gabinete todos os Gestores Escolares de Epitaciolândia em uma reunião para traçar planos e metas para o início do ano letivo de 2017.

Cada gestor fez uma breve explanação de como se encontra cada escola desde sua parte estrutural até a parte funcional, os maiores problemas está nas estruturas das escolas que a vários anos não passam por nenhum tipo de reforma e com o tempo muitas estão apresentando várias avarias na cobertura, parte elétrica etc.

Outro problema bastante recorrente também é a parte de funcionários, devido ao aumento no números de matrículas a Secretaria Municipal de Educação deverá fazer uma reorganização do quadro funcional para o bom andamento dos serviços no ano letivo próximo.

Os gestores pediram ainda mais apoio para gerirem as escolas tendo em vista que por muitas vezes tiveram que recorrer aos pais de alunos para conseguir material de limpeza, pequenos reparos e até mesmo aparelhos de ar condicionado e ventiladores para o funcionamento das referidas escolas.

O Prefeito Tião Flores após ouvir as reivindicações de cada um gestor se comprometeu de fazer tudo aquilo que for possível para que as escolas possam oferecer um serviço de melhor qualidade para todos os alunos da rede de ensino municipal. Tião Flores aproveitou ainda para agradecer e parabenizar aos Gestores que mesmo com o pouco apoio que vinham recebendo fizeram um bom trabalho.

“Vamos dar total apoio e atenção a todos para que possamos oferecer um serviço de qualidade a nossa população, por isso contamos com a parceria de cada um que compõem o quadro da educação, desde Gestores até o auxiliar de serviços” – sabemos das dificuldade e dos desafios mais juntos com muita vontade de trabalhar aos poucos melhorar as condições de trabalho e consequentemente os serviços para todos os epitaciolandense finalizou o Prefeito.

