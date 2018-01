Prefeito Tião Flores recebe visita do Senador Petecão e firma parceria para Epitaciolândia

Da Assessoria PME

O prefeito Tião Flores acompanhado do seu vice Raimundão e o secretário de Administração José Menezes Cruz, recebeu nesta quinta dia 03, a visita do Senador Sergio Petecão, em uma breve passagem pela Regional do Alto Acre, o Senador acompanhado do Vereador Rubens Rodrigues e outras autoridades veio para colocar seu mandato a disposição dos prefeitos para novas parcerias para o ano que se inicia.

Na ocasião o Senador da Republica anunciou a liberação de uma emenda parlamentar no valor de 400 mil reais para ampliação da Escola Presidente Castelo Branco na Comunidade Novo Oriente km 20, Zona Rural de Epitaciolândia.

Além disso o Senador anunciou outra emenda no valor de 300 mil reais do PMAQ na área da saúde. O Prefeito Tião Flores por sua vez agradeceu ao Senador e ressaltou a importância das parcerias. “Somos de seguimentos diferentes na área da política, más nosso objetivo é trabalhar em prol de nossa população, por isso, estamos sempre de braços abertos para receber todos que venham contribuir com nosso município”. Frisou Flores.

