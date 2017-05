Prefeito Tião Flores recupera trator de esteira que estava sucateado

Da Assessoria

Mostrando total compromisso e zelo com o patrimônio público, o Prefeito Tião Flores, recuperou mais uma máquina que estava sucateada na garagem municipal, a máquina em questão foi um antigo trator de esteira que estava em meio ao lixo e mato.

Diante da necessidade de se ter um equipamento de suma importância para ajudar o Município nas mais diversas áreas, foi realizado um levantamento de custos para a recuperação do mesmo, sendo muito menos oneroso ao cofre público, do que o gasto de tempo em busca de emendas junto a parlamentares que chega a durar anos.

“Para isso que fomos eleitos, para cuidar com zelo e responsabilidade do nosso município e também do patrimônio público, já recuperamos várias máquinas, com mais esse trator de esteira e a chegada do verão, vamos intensificar as ações na zona rural, tanto na abertura e conservação de ramais, como no apoio aos agricultores com a destoca e preparação da terra para a produção,” destacou o Prefeito.

Comentários