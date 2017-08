Prefeito Tião Flores se reúne com Presidente do Tribunal de Justiça para firmar parcerias.

Da Assessoria

O PrefeitoTião Flores, esteve reunido nesta sexta-feira dia 18, com a Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre Desembargadora Denise Bonfim, o encontro que aconteceu na sede do Tribunal em Rio Branco, serviu para discutir parcerias entre as instituições.

O prefeito solicitou da Presidente do Tribunal a seção de um prédio da Justiça localizado na Av. Internacional, onde funcionava há vários anos o Conselho Tutelar do município, e que foi abandonado e está necessitando de uma reforma, o que foi prontamente aceito pela Desembargadora, a prefeitura irá fazer uma grande reforma no prédio e em contra partida o TJ não irá cobrar aluguel. Outro ponto discutido foi a questão dos precatórios aonde o município solicitou orientações de como deve proceder. Para o prefeito Tião Flores, “a nossa gestão está sendo marcada pelas boas parcerias, que estão dando certo e trazendo bons resultados para o município, hoje por exemplo temos um conselho tutelar que está em um prédio impróprio para o atendimento, agora com essa parceria a Desembargadora Denise Bonfim nos cedeu um prédio antigo do Tribunal e nos iremos reforma-lo, iremos ter um prédio bom para atender ao público sem precisar pagar aluguel.”

Comentários