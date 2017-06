Prefeito Tião Flores se reune com vereadores para estreitar a relação legislativo e executivo

Da Assessoria

O prefeito Tiao Flores se reuniu com todos os vereadores nessa quarta feira na câmara municipal, a reunião foi para estreitar a relação legislativo e executivo, onde na oportunidade o prefeito expôs todas as ações que a prefeitura está desenvolvendo diariamente, pelo outro lado ouviu as reivindicações de todos os vereadores.

Para o Prefeito “estamos aqui prestando conta do nosso mandato aos vereadores mostrando com transparência o quanto avançamos em todas as áreas nesses 6 meses de gestão, todos que estão hoje aqui tem o mesmo desejo de melhorar a vida de nossa população e assim vamos fazer até o último dia de nosso mandato.” Para os vereadores essas conversas são de extrema importância, pois sabemos tudo o que está acontecendo e vai acontecer no executivo, estamos aqui para ajudar o prefeito a fazer um excelente trabalho e consequentemente a cidade crescer cada vez mais em todos os setores.

Comentários