Prefeito Tião Flores, se reuniu com sindicatos municipais dos servidores e anuncia novos ajustes

Nesta terça dia 16, o prefeito Tião Flores se reuniu com os representantes dos sindicatos dos servidores municipais, a reunião serviu para discutir os ajustes que a prefeitura irá realizar no quadro funcional, dentre elas a disfunção que vinha sendo praticada nas gestões anteriores e que apartir de agora não será mais autorizada pela administração municipal, sendo norma aplicada através de uma portaria.

Dentre vários pontos discutidos na reunião, um deles foi quanto às férias de 45 dias dos professores que apartir desse ano será lei e os profissionais não precisaram entrar com ações judiciais para receber a pecúnia o que acontecia também na gestão anterior.

Para o Presidente do SISME – (Sindicato dos Servidores Municipais de Epitaciolândia), Sr. Francisco Canindé, “o prefeito está de parabéns por essa atitude, hoje tivemos uma boa conversa, vemos que a gestão está comprometida com os servidores, nunca tivemos um diálogo aberto, na realidade nem recebidos nós éramos nas gestões anteriores, vamos andar de mãos dadas com a gestão para alcançarmos os objetivos da categoria”.

Já o presidente do SINTEAC – (Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre), Sr. Antonio Soares, “a conversa foi muito boa, temos que agradecer ao prefeito pelo convite que partiu dele, ficou acordado melhorias para a categoria e após essas adequações teremos novas reuniões, hoje o sindicato e a gestão têm algo muito em comum que é o bem do servidor, com diálogo e parcerias vamos chegar aos objetivos de todos”.

Para o prefeito Tião Flores, “uma de nossas metas é ter o servidor valorizado e motivado em seu local de trabalho, o PCCR em vigor é o mesmo que deixamos em 2003, sofreu pequenos ajustes em 2010, mais não teve atenção dos gestores passados. Estamos fazendo ajustes quanto à disfunção e outros pontos, após essas adequações vamos ter novas reuniões visando à melhoria da classe, estamos aqui abertos ao diálogo e trabalhando para o mais rápido possível atender os nossos funcionários.

