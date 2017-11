Prefeito Tião Flores toma café com trabalhadores e acompanha dia de Campo no Ramal do Prata

O Prefeito Tião Flores tem acompanhado de perto nos últimos dias os serviços de recuperação do Ramal da Comunidade do Prata e adjacências, e nesta terça feira não foi diferente, cedo ele foi tomar café com o pessoal que está a mais de um mês acampados na comunidade para realizar os serviços de reabertura e recuperação dos ramais do Prata São Domingos e outras comunidades vizinhas.

O Prefeito aproveitou para ouvir moradores sobre suas necessidades para que no planejamento para o ano de 2018 possa ser tornar metas para serem executadas e assim continuar seu programa de governo que é dar total apoio ao homem do campo.

Os serviços já estão na sua faze final e a partir desse momento as atenções serão voltadas para a Zona Urbana Frisou Flores. “Estamos concluindo os serviços de recuperação de ramais, foram cerca de 450 quilômetros esse ano, tivemos que priorizar os eixos, a fim de garantir o transporte escolar e escoamento da produção.” Porem vai continuar dando assistência nos pontos críticos caso aja no período invernoso afirmou Flores.

Os moradores daquela localidade estão felizes com a gestão do Prefeito Tião Flores e parabenizam pelas ações que estão mudando a vida dos produtores rurais.

Veja a reportagem em vídeo:

