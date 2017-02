Prefeito Tião Flores vai à Brasília em busca de recursos para Epitaciolândia

Da Assessoria

Em sua primeira viagem oficial à capital nacional, o Prefeito Tião Flores, nesta terça-feira dia 14, fez uma verdadeira peregrinação nos gabinetes dos parlamentares Acreanos.

A visita tem como objetivo, buscar apoio junto aos parlamentares, para que possam alocar emendas e recursos em diversas áreas de nosso município.

Em apenas um dia o Prefeito visitou os senadores, Senador Sérgio Petecão, Senador Jorge Viana além dos deputados federais, Major Rocha, Jéssica Sales e Flaviano Melo, onde todos garantiram recursos e emendas para o Municipio de Epitaciolândia.

A agenda do Prefeito em Brasília, segue até Quinta-feira dia 16, onde ainda irá visitar outros parlamentares além de ministérios do governo federal em busca de liberação de projetos para futuros investimentos nas áreas da Educação Saúde e Infra Estrutura do Município.

