Prefeito Tião Flores viaja a Brasília em busca de recursos para Epitaciolândia

Da Assessoria

Continuando a sua “peregrinação” em Brasília, em busca de recursos para continuar as obras e melhorias para o município de Epitaciolândia, o Prefeito Tião Flores, esteve na manhã dessa quarta-feira dia 04, no gabinete do Dep. Federal César Messias.

O deputado que tem mostrado grande compromisso e disposição com o povo de Epitaciolândia, empenhou através de suas emendas individuais o valor de R$ 1.500,000.00 sendo:

250 mil através do programa Calha Norte para aquisição de um caminhão caçamba .

500 mil através do programa Calha Norte para aquisição de um caminhão com carroceria furgão e um trator com implementos agrícolas.

500 mil através do PAB (Piso de atenção básica da saúde).

250 mil através do Funasa para melhorias sanitárias.

Desses recursos, 500 mil da saúde já foram liberados e o restante estão empenhados aguardando pagamento.

O prefeito Tião Flores, agradeceu em nome da população de Epitaciolândia, ao Dep. Federal César Messias pela parceria e o compromisso com o povo do nosso município “o César é um grande amigo e parceiro de Epitaciolândia, que tem contribuído desde o 1° dia de nossa gestão.”

