Prefeito Tião Flores visita Comunidades Rurais e garante melhorias nos ramais

O Prefeito Tião Flores acompanhado do Secretário de Obras Marco Ribeiro, visitou durante o sábado dia 26, diversas comunidades situadas no Ramal do Rubicom, Porvir e Filipinas, na ocasião Flores foi acompanhar o andamento dos serviços de reabertura de ramais e aproveitou para conversar com moradores daquela localidade.

O Prefeito Garantiu total apoio para que os produtores possam escoar suas produções e também o transporte escolar que estava comprometido por falta de ramal.

A Prefeitura de Epitaciolândia está recuperando cerca de 50 quilômetros de ramais sendo que em alguns trechos foram feitas abertura para interligar alguns moradores que estavam isolados, já nesta semana a frente de serviços comandada pelo Diretor de Campo Zeca Mesquita deve chegar na Associação Wilson Pinheiro.

Além do Ramal do Rubicom a prefeitura está recuperando os ramais do Chora Menino e Ramal dos Pereiras.

