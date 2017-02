Prefeito, Vereadores, empresários e colonos participam de reunião com a Eletrobrás em Assis Brasil

Aconteceu na última terça-feira (07), às 14h00, no auditório da Câmara Municipal de Assis Brasil, uma reunião da Regional Alto Acre com a Eletrobrás para além de sanar dúvidas da população, apresentar o Conselho de Consumidores de Energia e Classes representadas e diretores da Eletrobrás.

Estiveram presentes no evento o Prefeito de Assis Brasil, Antonio Barbosa de Sousa (PSDB), o vice-prefeito, José Ferreira (PSD), a Presidente do Legislativo, Gilda Almeida (PR), Vereadora Ana Cláudia (PSD), Antonio Marinho (PP) Toinha Cavalcante (PCdoB), também participaram alguns empresários assisbrasilienses e vereadores de Epitaciolândia e Brasiléia, bem como moradores da zona rural dessa regional.

“Ouvimos os relatos dos empresários e vamos trabalhar para elucidar cada caso, sabendo que essa regional é muito importante e precisa de energia para crescer e receber os visitantes”, enfatizou o Presidente do conselho, Ivan de Carvalho.

O prefeito Zum participou da reunião e avaliou como positiva. “Foi uma boa reunião, aonde reunimos diversos segmentos da sociedade, além do Executivo, Vereadores, representantes de associações, moradores da zona rural, aonde podemos esclarecer dúvidas e fazer algumas solicitações importantes ao órgão”, disse.

A Presidente do Legislativo, Gilda Almeida, aproveitou a oportunidade para oficializar encaminhamento de solicitação de apoio da Eletrobrás com a equipe de manutenção para atender os ramais do município de Assis Brasil neste período invernoso com veículo traçado e se possível um quadricíclo. O que de acordo com o Presidente do Conselho da Eletrobrás, Ivan de Carvalho, é um pedido que pode ser atendido pela instituição.

Por Antonia Nascimento e Gerineudo Galdino

