Prefeito Zum busca investimentos e ações para o desenvolvimento do município de Assis Brasil

Confira a agenda e resultados das solicitações feitas por Zum

Imprimindo um ritmo acelerado nas ações de governo, o prefeito de Assis Brasil, Antônio Barbosa de Sousa, o Zum (PSDB) deu seus primeiros passos em busca de investimentos para melhorias no município, durante toda a semana passada esteve em Rio Branco, onde visitou parceiros políticos e órgãos públicos federais e de controle buscando viabilizar melhorias em áreas especificas como educação, infraestrutura, saúde, habitação, segurança pública, etc.

INCRA

No início da semana, esteve em uma audiência no INCRA com o Superintendente Eduardo Ribeiro, aonde a pauta foi sobre a estrutura do Centro de Desenvolvimento Rural localizado na comunidade da Bacia, pois alí existe um centro de treinamento e uma casa de farinha comunitária, sendo essa estrutura importante para futuros treinamentos de produtores rurais e cursos de capacitação. “A reunião com o Superintendente foi muito proveitosa porque podemos colocar os assuntos do município em pauta. Outro fator é que fui recomendado a fazer solicitação de bens móveis e imóveis do INCRA, uma vez que há a possibilidade de serem disponibilizados ao município, são coisas que irão nos ajudar bastante,” disse o Prefeito.

Dentre outros temas, também foi tratado a questão fundiária do Paraguaçu, “Nossa intenção é deixar tudo legalizado para podermos fazer adesões ao Programa Terra legal que, é um programa de regularização fundiária, coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA),” comentou.

DEFESA CIVIL

Depois do INCRA, a reunião foi com o Coordenador Estadual da Defesa Civil, Coronel Batista e Coronel Roney, Comandante Geral da Corporação, onde solicitaram a indicação imediata do Coordenador Municipal da Defesa Civil, pois essa pessoa deverá receber uma capacitação para atuar no município com o programa de defesa Civil do Estado.

AMAC

Já no prédio da AMAC (Associação dos Municípios do Acre), Zum, solicitou por meio de ofício, encaminhado ao Prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre, ajuda, no tocante ao envio de um engenheiro mecânico para avaliar as nossas máquinas, bem como um técnico na área de tributos para auxiliar na implantar das zonas de cobrança, regulamentação e cálculos da cobrança do IPTU, cadastramento imobiliário e a implantação do sistema de notas eletrônicas onde foi prontamente atendido. No final discutimos com o corpo técnico da AMAC sobre as prioridades em projetos para o município.

NOVIDADES SOBRE O CONCURSO

No meio da semana, esteve em audiência com o Desembargador Dr. Junior Alberto, no Tribunal de Justiça do Estado do Acre, para tratar sobre o concurso público que está aguardando decisão do Tribunal. “O Desembargador me garantiu celeridade no rito processual e disse que no máximo em três meses deverá ter o processo julgado, que eu posso estar em contato com ele ou com sua assessoria para dirimir quaisquer dúvidas.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA

“Também estive no Ministério da Agricultura meu órgão de 37 anos de Trabalho, com o Superintendente Dr. Francisco Luziel, depois de visitar vários bens móveis, formalizados através do Ofício 038/2017, para aquisição de 3 veículos sendo duas camionete Ranger Traçadas 4×4 e um Gol. Solicitamos também a doação de máquina do modelo PC Carregadeira, máquina essa, que se encontra em Manuel Urbano sendo transportada em guincho para Rio Branco onde será feito uma revisão e, em seguida será enviada para Assis Brasil. Solicitamos também outros bens móveis e mobiliários,” contou o Prefeito.

SIEE – UNIDADE DE OPERAÇÃO DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA



“Na reunião com o supervisor de Unidade de Operação do Centro de Integração Empresa-Escola – SIEE, Senhor Luis Andre Oliveira da Silvan -onde tratamos de firmar Convênio entre as Instituições para atender com estágio remunerado a estudantes do segundo grau normal, segundo grau Técnico e curso superior procedentes das universidades UNOPAR e BETEL.

Será oferecido aos estagiários tanto de segundo grau como superior 40 cursos profissionalizantes a custo zero,” destacou.

DNIT – DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

“Formalizamos junto ao Superintendente do DNIT, o Dr.Thiago, o pedido para operação tapa buracos na BR 317 trecho Brasiléia Assis Brasil precisamente do km 75 até Assis Brasil , inclusive dentro do pátio do posto Alfandegário, contrição da rotatória do posto Alfandegário e retirada depressão entre o posto Alfandegário e a Ponte Brasil – Peru,” enfatizou.

Por Antonia Nascimento e Gerineudo Galdino

Comentários