Prefeito Zum participa da XX marcha dos prefeitos em Brasília

A 20ª Marcha Nacional dos Prefeitos começou nesta, terça-feira (16) em Brasília e tem como principal reivindicação pedidos de financiamento e verbas do Governo Federal para os municípios. O parcelamento das dívidas previdenciárias é um dos tópicos prioritários no Congresso, mas que poderá ser resolvido em conjunto com a União.

Entidades como a Confederação Nacional de Municípios (CNM) defendem a revisão dos débitos previdenciários, já que, de acordo com ela, há cobranças indevidas a despeito de decisão recente do Supremo Tribunal Federal (STF).

O prefeito de Assis Brasil, Antônio Barbosa de Sousa, o Zum (PSDB) é mais um dos gestores do Acre que está na capital Federal, Brasília em busca de uma melhor realidade para sua cidade.

“Esse é um momento muito importante porque é hora de os municípios partilharem seus problemas, bem como descobrirem maneiras de melhorar a gestão em todos os aspectos,” disse o Prefeito.

Confira na íntegra o que está acontecendo na XX Marcha, clicando no link: http://www.marcha.cnm.org.br/

Por Antonia Nascimento e Gerineudo Galdino

Comentários