Prefeitos de Brasiléia e Epitaciolândia fazem vistoria nas obras do “lixão”

Nesta segunda-feira, 24, a prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, e o prefeito de Epitaciolândia, Tião Flores, e suas equipes, fizeram uma visita de inspeção para acompanhar as obras do aterro sanitário, o “Lixão”, que fica situado no, município de Brasiléia mas atende ambos os municípios.

Com obras a todo o vapor a mais de 15 dias, as obras no aterro municipal estão em sua fase de conclusão. Com o uso desenfreado das instalações, o lixão, como é conhecido popularmente, estava inteiramente em desacordo com o que era exigido por lei.

Ao assumir a prefeitura de Brasiléia, Fernanda Hassem, tornou esse assunto uma de suas prioridades. Ao darem início as obras no aterro, ambos os prefeitos se anteciparam a uma ação do ministério público, pois o mesmo já estava exigindo das gestões que se adequassem as normas que a lei pedia.

Além das obras, o lixão da cidade tem novas regras de uso, vigias 24horas na guarita construída na entrada do local, permitindo assim somente a entrada de pessoas autorizadas e que usarão o aterro sanitário de acordo com as regras estabelecidas.

“Eu e o prefeito Tião Flores, estamos aqui com nossas equipes e secretários para resolvermos essa problemática que vinha sendo o aterro sanitário, uma problemática não só em nossos municípios, como em todo o Brasil. Ao assumirmos, encontramos lixo espalhado por toda a BR31, sem maquinário e sem infraestrutura adequada no local. Sabíamos que havia uma ação no ministério público contra os gestores, e nos antecipamos a ela procurando o órgão para resolvermos esse problema, sabemos do tamanho da nossa responsabilidade enquanto gestores, tanto da infraestrutura da nossa cidade quanto da qualidade de vida dos moradores, um lixão mal cuidado, como estava, é um problema de insalubridade, um problema para os trabalhadores do local e da comunidade que vive ao redor. Seguimos as recomendações do Ministério Público e das nossas secretarias de meio ambiente. Fizemos um alto investimento, mas acreditamos que estamos dando um ponta pé inicial com nossa parceria, garantindo a qualidade de vida dos munícipes de ambas as cidades. Agora, além de executar a obra, estaremos acompanhando as indústrias e comércios que fazem uso do aterro para que cumpram com o que a lei determina”, ressaltou a prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem.

“Agradeço a prefeita Fernanda por ceder ao nosso município de Epitaciolândia o espaço para uso do lixão. Colocamos também toda a estrutura disponível na prefeitura de Epitaciolândia, com maquinas e divisão das despesas, que não são baixas, mas entendemos que esse investimento só tras benefícios para todo o conjunto da população, tanto de Brasiléia quanto de Epitaciolândia”, pontuou o prefeito de Epitaciolândia, Tião Flores.

