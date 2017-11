Prefeitos e Promotores do Alto Acre reúnem-se para discutir melhorias da Casa de Acolhimento

Da Assessoria

Na tarde desta segunda-feira dia 13, os prefeitos Tião Flores – Epitaciolândia, Bira – Xapuri, Fernanda Hassem – Brasiléia e Zum – Assis Brasil, estiveram reunidos com os promotores de Justiça do Alto Acre. Dr. Carlos Pescador de Epitaciolândia – Dr. Antonio Alceste de Xapuri – Dr. Ocimar da Silva de Brasiléia e Dr. Aurê Ribeiro Neto de Brasiléia e Assis Brasil. O encontro que aconteceu na casa de acolhimento do Alto Acre, localizada no município de Epitaciolândia serviu para discutir as melhorias na referida casa.

A casa de acolhimento atualmente recebe 20 crianças e adolescentes do alto acre em situação de risco e vulnerabilidade, os novos gestores desde que assumiram as prefeituras estão reunidos constantemente visando garantir que nada falte na casa, hoje a mesma conta com 11 profissionais em diversas áreas para garantir uma qualidade de atendimento as crianças e famílias que por ela são atendidas.

Os promotores de justiça foram unânimes quanto aos novos gestores, “os prefeitos estão de parabéns, mantendo as mensalidades em dias para que a estrutura funcione efetivamente, e agora buscando esse espaço amplo e melhor para essas crianças, o ministério público está aqui para garantir os direitos, principalmente das crianças e adolescentes, essa casa é gerida hoje pela justiça devido aos antigos gestores e o consorcio, que não tiveram responsabilidade para administrar a casa nem mesmo garantir as mensalidades, fazendo com que a justiça viesse a intervir”.

Para o prefeito Tião Flores, “a nossa preocupação desde que assumimos o mandato com essa casa é grande, os prefeitos se reúnem periodicamente para discutir as melhorias e garantir que essas crianças enquanto estejam assistidas pela casa possam ter um lar digno, com profissionais qualificados, alimentação, lazer e segurança, nós mantemos os pagamentos mensais com muita responsabilidade o que não acontecia no passado e agora com esse novo espaço vamos ter um ambiente ainda melhor”.

Comentários