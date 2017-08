Prefeitura apoia evento da I Fase do programa “Quero Ler” em Epitaciolândia

A Prefeitura de Epitaciolândia apoiou evento cultural da I Fase do Quero Ler, o evento foi realizado pelo Governo do Estado através da Secretaria Estadual de Educação- SEE.

A atividade aconteceu nesta quinta-feira (10), na Praça 28 de Abril e contou com a presença do Prefeito em exercício Raimundão acompanhado do Secretário de Educação Cleomar Portela Eduino, Secretária de Cidadania e Assistência Social Ana Paula Alencar, Coordenadora da SEE no município Neide Lopes e o Deputado Estadual Léo de Brito.

Raimundão destacou que o Programa é importante porque alcança pessoas que não tiveram a oportunidade de estudar, pois saber ler e escrever é um sonho de muitos epitaciolandense e essa parceria firmada é importante para alcançar esses cidadãos. “Esse é um desafio abraçado pela nossa gestão que não tem medido esforços junto com o governo do estado a fim de proporcionar condições para que todos independente da idade tenham direitos iguais de aprender ler e escrever e assim poder ver um mundo diferente e melhor através da leitura” finalizou o Prefeito em exercício.

O evento reuniu professores e alunos do Programa “Quero Ler”, que apresentaram poesias, paródias, músicas e contou ainda com a participação das quadrilhas das comunidades do Mato grosso, Laranjeira e a participação do Grupo da Melhor Idade do Centro de Referencia do Idosos de Epitaciolândia com a “Dança do Carimbó”.

A Coordenadora da SEE Neide Lopes falou da importância do evento. “O Programa Quero Ler tem por objetivo alcançar 100% de alfabetização no Acre e um dos objetivos do Programa é trabalhar a auto-estima dos alunos, estamos iniciando uma nova fase de matriculas para novas turmas para que dessa forma possamos garantir o direito de aprender a todos os cidadãos”.

