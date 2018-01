Prefeitura apoia realização do torneio de São Sebastião em Epitaciolândia

A tradicional Festa de São Sebastião faz parte do calendário cultural e religioso da região do Alto Acre. Todos os anos centenas de fieis percorrem as ruas da cidade para pagar promessas ou renovar votos ao Santo Padroeiro.

E a décadas também é realizado o Torneio de São Sebastião, esse ano com uma inovação a realização ficou por conta da Organização da Paróquia epitaciolandense com apoio da Prefeitura de Epitaciolândia.

Este ano o torneio contou coma participação de 23 equipes sendo 20 na categoria masculina e 03 equipes femininas, as equipes tiveram confrontos diretos em tempo de jogo de 15 x 15 minutos e ficou na final os times Sub 20 do alto Acre e a Equipe da Casa das Alianças.

Por causa do mau tempo e um problema ocorrido na iluminação por causa de vândalos que furtaram os fios de cobre que ligam os refletores do estádio e a final ficou para esta segunda feira feriado Estadual do dia do evangélico.

Na disputa por pênaltis a Casa das alianças se Sagrou Campeã e os meninos do alto Acre como vice campeões do torneio, já no dia anterior a equipe do Bola levou o troféu de Campeã no Feminino.

No ato da entrega da premiação o Prefeito Tião Flores acompanhado do prefeito de Acrelândia Caetano e secretários marcaram presença, em um breve discurso Flores ressaltou a importância do torneio para que todos os desportistas possam participar de igual pra igual.

“Queremos antes de tudo prestar um esclarecimento sobre o problema da iluminação do estádio, fomos vítimas de vândalos que furtaram os fios de cobre e deixou o estádio sem energia, mais já estamos providenciando as troca dos fios cobre que foram furtados. Queremos agradecer a todos pela participação neste torneio e sem sombra de duvidas vamos melhorar ainda mais, pois vamos investir mais no nosso esporte de base esse ano de 2018.” Salientou o prefeito.

Para o Secretário interino de Esportes Cleomar Portela, mesmo com os transtornos causados por vândalos e o mau tempo no finalzinho da tarde o torneio foi um sucesso, pois contou com a participação de muitas equipes e as torcidas compareceram para prestigiar seus times.

Comentários