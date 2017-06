Prefeitura conscientiza crianças sobre Saúde Bucal na Escola Bela Flor

Com o objetivo de incentivar as crianças para a prevenção de problemas dentais, a Prefeitura de Epitaciolândia através da Secretaria de Saúde, realizou nas ultimas duas semanas atendimentos na Escola Bela Flor pela parte da manhã.

Segundo a Dra. Maria Norma a prevenção diária, através de uma boa escovação e uso correto do fio dental, ajuda a evitar que os problemas dentários se tornem mais graves: “Devemos ter em mente que prevenir é a maneira mais econômica, menos dolorida para se cuidar da saúde bucal” – alertou.

Os Serviços oferecidos foi de odontologia, Palestra, escovação e aplicação do Flúor. A Equipe retornará a Escola para realizar atendimentos aos alunos da Tarde e se for detectado crianças com casos que precisam ser tratados serão encaminhados para o Atendimento Básico de Saúde de seu Bairro.

