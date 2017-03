Prefeitura dá continuidade na Operação tapa buraco continua em Brasiléia

Nesta sexta-feira, 03, a prefeita, Fernanda Hassem, acompanhada da deputada estadual, Leila Galvão, dos vereadores, Zé Gabriele, Edu e o presidente da câmara Rogerio Pontes, estiveram visitando mais uma etapa da operação Tapa Buraco em Brasiléia. Os trabalhos estão sendo feitos na Rua 12 de Outubro, que é de grande movimentação e fica próxima, ao colégio de ensino fundamental Instituto Odilon Pratagi (IOP).

Na visita a prefeita, esteve conversando com alguns dos moradores, comerciantes e a diretora da escola Adma Jafuri Maia, sobre os trabalhos de recuperação, e a campanha “Brasiléia eu amo eu cuido”, para que a população tenha cuidados com o lixo, jogando no local adequado, e evitando assim insetos e sujeira nas ruas.

Para o comerciante Afro Soares é importante a recuperação da rua para facilitar o aceso.

“Esse trabalho, que a prefeita Fernanda Hassem está fazendo, é de muita importância para todos. Foram anos de abandono, muitos buracos e com essa melhoria tudo muda”, disse.

A deputada estadual, Leila Galvão, acompanhou a visita e falou

“Estou muito contente em poder colaborar com o mandato da prefeita, Fernanda Hassem, e do Carlinhos do Pelado, precisamos desta união para melhorar nossa cidade, tenho tido muitas conversas com o governador, Tião Viana sobre as dificuldades que a administração vem enfrentando principalmente sobre a situação econômica para que possamos voltar a desenvolver Brasileia”, ressaltou.

A prefeita Fernanda Hassem reforçou que é uma parceria da prefeitura com governo do Estado.

“Mesmo no período invernoso estamos fazendo a operação tapa buraco nas ruas da nossa cidade. Hoje a nossa equipe, e a do Deracre, estão trabalhando juntas para fazer o emergencial. São várias ruas que precisam ser recuperadas, os bairros precisam de iluminação pública, e aos poucos vamos avançando, para mudar a cara da cidade. Por enquanto estamos fazendo trabalho aqui na cidade, e chegando o verão vamos estender os trabalhos para a zona rural que tanto precisa”, disse a prefeita.

