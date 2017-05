Prefeitura de Assis Brasil assina termo de adesão ao Programa Primeira Infância

Na última semana a Prefeitura de Assis Brasil, assinou o termo de adesão ao Programa Primeira Infância Acreana (PIA), durante a visita técnica da equipe do PIA à Secretaria Municipal de Saúde. Esteve presente na assinatura do termo, o Vice-Prefeito, José Ferreira e da Primeira Dama, Neiva Vilacorta, o Secretário Municipal de Saúde, Tony Rios, Secretária de Educação, a enfermeira Maiane Silva e as responsáveis técnicas do Programa.

O PIA, visa fortalecer a Rede de Serviços para a Primeira Infância por meio da sensibilização dos gestores, formando atores de interesse sobre o desenvolvimento Infantil Integral.

Segundo o Secretário de Saúde, Tony Rios, o Programa conta com educação permanente para as equipes da rede de cuidados da saúde, educação e desenvolvimento social que de forma integrada e articulada, irão identificar os aspectos mais relevantes do desenvolvimento das crianças e suas famílias, que serão encaminhadas para um acompanhamento sistemático através de visitação domiciliar.

Para o Vice-Prefeito, o programa irá permitir também o fortalecimento do acompanhamento às comunidades indígenas, além da população em geral.

A primeira Dama da cidade, que esteve participando atentamente da reunião, disse que o Programa é de suma importância pois oferece orientação à família sobre o processo de desenvolvimento infantil.

Para a responsável Técnica do Programa, além de promover o desenvolvimento integral na primeira infância, o Projeto irá potencializar o atendimento e visitação da equipe da Estratégia Saúde da Família no acompanhamento do Pré-natal e nos marcos do desenvolvimento infantil, uma vez que o programa abrange desde o período de gestação à idade de 6 anos da criança, oferecendo também orientações diversas aos pais.

Por Antonia Nascimento e Gerineudo Galdino

