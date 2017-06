Prefeitura de Assis Brasil lança editais para contratação de profissionais de ensino superior, médio e fundamental

A prefeitura de Assis Brasil, divulgou os editais para processo seletivo com 156 vagas para contratação de profissionais em várias áreas.

As inscrições devem ser feitas no site da FUNDAPE, até dia 11 de junho. Clique aqui para conferir o edital 002/2017 para professor de Ensino Infantil/Ensino Fundamental do 1.º ao 5.º ano/EJA I, e o edital 003/2017, para demais cargos.

Para Professor de Ensino Infantil/Ensino Fundamental do 1.º ao 5.º ano/EJA I, foram oferecidas 81 vagas, com carga horária semanal de 25 horas e o contrato provisório será de 5 meses, enquanto os profissionais do Edital 003/2017 terão contrato de 02 anos, com carga horária semanal de 40 horas.

O resultado preliminar está previsto para o dia 03 de julho. A classificação será feita por meio de titulação e de experiência profissional. Os salários vão de R$ 937 a R$ 4.500,00.

As vagas são destinadas para profissionais com ensino fundamental, médio e superior. Do total de vagas ofertadas no edital, 5% são reservadas para pessoas portadoras de necessidades especiais.

Para o nível fundamental estão sendo ofertadas vagas nos cargos de auxiliar de Agente Comunitário de Saúde (zona urbana e rural).

Os candidatos com ensino médio podem concorrer a vagas de agente administrativo, auxiliar de saúde bucal-ASB (antigo ACD), entrevistador social, facilitador de oficina, orientador social, agente social equipe volante, microcopista, técnico agropecuário e técnico de enfermagem.

Para o nível superior há vagas para Assistente Social, Enfermeiro, Engenheiro Florestal, Engenheiro Civil, Farmacêutico/Bioquímico, Fisioterapeuta, Médico clínico geral, Nutricionista, Cirurgião-dentista, Pedagogo, Psicólogo, Médico Veterinário e Educador Físico.

Todas as informações sobre os editais estão disponíveis no site da FUNDAPE.

