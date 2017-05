Prefeitura de Assis Brasil realiza abertura oficial das festividades do 14 de maio

Na manhã desta, segunda-feira (08), a prefeitura de Assis Brasil, distante 330km da Capital acreana, através de seu gestor maior, Antônio Barbosa de Sousa, o Zum, realizou a abertura oficial das festividades da semana do 41º aniversário da cidade, com o hasteamento do pavilhão de bandeiras e entonação do hino do Município.

O evento contou com a presença do Vice Prefeito, José Ferreira, dos secretários municipais de Ação Social,Hélem Duarte; de Educação, Alice Moreira; de Gabinete, Toinha Gadelha e demais, bem como a Presidente do Legislativo, Gilda Almeida e Vereadores, Wendell (Tchero), Manoel Matias (Piel), Ana Cláudia, Antonio Câmelo e os estudantes de rede municipal e estadual de ensino.

Na ocasião a Prefeitura divulgou a programação completa das festividades. Veja abaixo!

