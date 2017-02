Prefeitura de Assis Brasil realiza reabertura do Centro de Florestania

Na tarde desta quarta-Feira(02), a Prefeitura de Assis Brasil por meio da Secretaria Municipal de Educação realizou a reabertura do Centro de Florestania, local mais conhecido pelos munícipes como UFAC que passou por uma melhoria estrutural.

Logo que a gestão assumiu o poder, já se pensou em reforma e pintura do prédio, pois o mesmo vinha apresentando problemas na estrutura física, principalmente no espaço do auditório.

O evento serviu de palco para apresentação da equipe de coordenadores municipais do setor, além disso houve ainda, um momento cultural com apresentação de música, dança, teatro e exposição de artesanatos. Dentre outras coisas, também foi inaugurada a biblioteca infanto-juvenil e o laboratório de informática que, conta atualmente com 20 computadores para atender crianças e adolescentes cadastrados no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), bem como atenderá também a comunidade idosa com cursos básicos de informática.

Estiveram presentes na solenidade, o Prefeito Antônio Barbosa de Sousa, o Zum (PSDB), o Vice-Prefeito, josé Ferreira do Nasc. Filho, o Zé do Posto (PSD), a Presidente do Legislativo, Gilda Almeida da Silva Damasceno (PR), o ex Prefeito Manoel Batista Araújo, bem como alguns Vereadores, a equipe de Secretários Municipais, Diretores das Escolas, Professores, Coordenadores e representantes da comunidade em geral.

Em seu discurso, o Prefeito agradeceu e parabenizou a Secretária de Educação, Alice Moreira, pela organização do evento marco do ano letivo 2017. Também enfatizou a importância das parcerias que estão sendo fechadas com diversos órgãos e instituições municipais, Estaduais e Federais, para se obter maior avanço na educação. “Estamos fazendo um leque de parcerias no intuito de viabilizar melhores condições de desenvolvimento para o município, uma vez que nos dias atuais ninguém faz mais nada sozinho, temos que priorizar os diálogos pois ajudam a enfrentar as problemáticas sociais voltadas para educação” disse.

Zum também destacou a importância das parcerias de instituições religiosas, bem como dos demais eixos de representações da sociedade.

O ex Prefeito Manoel ouviu atentamente as palavras de Zum e posteriormente elgiou-o muito e agradeceu pela abertura aos diálogos, o que segundo ele transmite um novo ânimo para o desenvolvimento do município sob a gestão do atual Prefeito.

A Secretária de Educação, Maria Alice Moreira, demonstrou que fará tudo o que estiver ao seu alcance para fazer com que a Educação Municipal siga conquistando maiores espaços.

Por Antonia Nascimento e Gerineudo Galdino

