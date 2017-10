Prefeitura de Brasiléia através da Secretaria de Obras realiza melhorias na infraestrutura de Brasiléia

SECOM

A prefeitura Municipal de Brasiléia por meio da Secretaria de Obras, realizou na sexta-feira, 27, com recurso próprio, mais uma obra de infraestrutura nas proximidades da Praia do Adolfo no Bairro Raimundo Chaar.

O bueiro estava entupido há mais de 3 anos e estava prejudicando o tráfego e causando grande transtornos para a comunidade que mora na região. A equipe de obras colocou 20 bueiros de 40, permitindo o escoamento da água e do esgoto da localidade.

O vice-prefeito e Secretário de Obras, Carlinhos do Pelado, ressaltou a importância da realização de mais uma melhoria na cidade. “Recebemos muita reclamação por parte dos moradores, que quando chovia a rua ficava alagada e misturava com o esgoto causando grandes transtornos para eles. Foi quando realizamos um estudo de como poderíamos fazer as melhorias para os moradores, e graças ao empenho da equipe, conseguimos executar a obra com sucesso”, relatou Carlinhos.

A exemplo desse serviço, também estão sendo realizados trabalhos de desobstrução de bueiros e melhorias no escoamento de água no parque centenário.

Vale ressaltar que os trabalhos relacionados ao escoamento das águas e esgotos terão continuidade, visando amenizar os possíveis transtornos causados aos moradores no período de inverno.

