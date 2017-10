Prefeitura de Brasileia avança em mais uma etapa do Plano de Saneamento Básico

SECOM

Estiveram reunidos na última terça-feira, 17, no auditório do Centro de Educação Permanente (CEDUP) os representantes da Prefeitura Municipal de Brasiléia, da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) e do Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento do Acre (DEPASA).

O objetivo da reunião, foi a realização de mais uma etapa que consta no cronograma de desenvolvimento do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), que está sendo prioridade na gestão da Prefeita Fernanda Hassem. O PMSB estava a quatro anos sem conseguir dar o avanço necessário, por falta de incentivo da gestão passada, para conclusão dos 11 itens exigidos pelos órgãos responsáveis. Dos 11 itens necessários, 8 já estão aprovados e os outros 3 estão em espera para ser analisados pela FUNASA.

A prefeita Fernanda Hassem, ressaltou a importância da execução do plano de saneamento básico no município. “O PMSB é um assunto de alta relevância para os municípios do Brasil e principalmente para Brasileia, que vem se arrastando a algum tempo desde o final de 2012. Nós encontramos muita dificuldade ao assumirmos a gestão e em 10 meses estamos realizando esse trabalho de conclusão, que é uma exigência do Governo Federal para que possamos estar em dia com a população, proporcionando os itens básicos garantidos pela constituição federal e também para que Brasileia possa está apta para captação de novos recursos federais para investir na cidade”, informou Fernanda.

O trabalho está sendo acompanhado pela a equipe da Secretaria de Planejamento, na pessoa da Suly Guimarães, e executado pela empresa Vectra Engenharia LTDA, que ganhou a licitação no final de 2011 concedendo, a Vectra, a escrever e executar o projeto de saneamento básico do município de Brasiléia através de um convênio com a FUNASA e Depasa.

“O DEPASA é o parceiro que entra com os serviços de concessão, água e esgoto, no município e que ajuda na elaboração do projeto, trazendo todas as nossas informações relacionadas ao saneamento. Esse plano vai servir de base para utilizarmos no momento de captação de novos recursos para investimento na cidade, onde o Governo Federal vai se pautar por ele, em tudo que foi realizado no município para destinar novos recursos”, informou Dannya Coutinho, diretora depasa.

A secretária municipal de planejamento, Suly Guimarães, falou da importância da conclusão do plano de saneamento. “O município de Brasileia está de parabéns por mais essa etapa avançada no Plano de Saneamento Básico, onde já avançamos em 8 dos 11 itens necessários. E em breve vamos está realizando uma audiência pública para que toda população esteja sabendo como será a execução do plano”, relatou Suly.

