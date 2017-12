PREFEITURA DE BRASILÉIA – AVISO DE SUSPENSÃO

AVISO DE SUSPENSÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 41/2017

Objeto: Registro de Preços para contratação sob demanda de Pessoa Física Ou Jurídica para Locação de 02 (dois) veículos tipo carro pipa para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras.

A Prefeitura Municipal de Brasiléia, através da Comissão Permanente de Licitação, COMUNICA a todos os interessados que está suspenso o Pregão Presencial SRP nº 41/2017, para uma possível alteração no Edital. A nova data da seção pública será informada através dos mesmos meios de divulgação utilizados anteriormente. Outras informações poderão ser obtidas com a Comissão de Licitação, na Avenida Prefeito Rolando Moreira, 198, Centro, Brasiléia/AC, ou através do telefone 68 3546 4402.

Brasiléia/Acre, 01 de dezembro de 2017.

Missias Arthur – Pregoeiro

Comentários