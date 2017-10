Prefeitura de Brasiléia Desenvolve Plano de Ação de combate ao Mosquito Aedes Aegypti

A administração municipal realizou o lançamento da campanha em combate ao mosquito da dengue, na manhã de terça-feira

ASCOM

A Prefeitura de Brasiléia, através da Secretária Municipal de Saúde e Vigilância Epidemiológica, em parceria com a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) e Secretaria Municipal de Obras, também encampa a mobilização para o combate ao mosquito transmissor da Dengue, Zika e febre Chikungunya.

A administração municipal realizou o lançamento da campanha em combate ao mosquito da dengue, na manhã de terça-feira, 10, no bairro Leonardo Barbosa onde estão mobilizando todos os moradores para prevenção e controle da doença. Está sendo realizadas visitas domiciliares, orientando os moradores quanto aos cuidados que devem ser tomados e também em locais de risco como oficinas, borracharias, entre outros, realizando um trabalho educativo, uma vez que para se combater essa doença, a prevenção é o melhor remédio.

“Quero dar as boas vindas e parabenizar a equipe da prefeitura por estar realizando esse trabalho aqui no bairro, e pedir para a comunidade dar o apoio, pois isso é bom para todos nós moradores e só a gente pode combater aquilo que pode nos ofender. Retirando os entulhos dos nossos quintais, tampando as nossas caixas d’águas e retirando toda a água parada nós poderemos combater a dengue”, informou Saulo Firmino, morador do bairro.

O município conta ainda com o Comitê Municipal de Combate a Dengue, formado por pessoas da comunidade e representantes de instituições, que se reúnem mensalmente para discutir ações no combate à doença e também numa parceria com o governo do Estado está sendo desenvolvido o Plano estratégico de ações emergenciais de prevenção e controle da dengue.

“Devido ao período invernoso, o índice das doenças relacionadas ao mosquito Aedes Aegypti aumenta muito e nós estamos realizando esse trabalho preventivo orientando a população para estar eliminando os focos do mosquito, não deixando chegar a fase adulta, com isso diminuímos os riscos”, relatou Francisco Xavier, representante da FUNASA.

Essa mesma ação, o mutirão de limpeza, será desenvolvido em todos os bairros do município. Incluindo agentes comunitários de saúde, Vigilância Epidemiológica, FUNASA e a equipe da Secretaria de Obras também estarão presentes recolhendo todos os entulhos encontrados nos quintais.

A Prefeita Fernanda Hassem destacou a importância desse trabalho. “Hoje iniciamos um importante trabalho no Bairro Leonardo Barbosa, com o lançamento do Plano de Ação em combate e prevenção ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor das doenças Zika, Chikungunya e principalmente, da Dengue. Estamos com toda a nossa equipe da Saúde e da Obras, realizando visitas domiciliares e mutirão de limpeza para eliminar possíveis criadouros do mosquito. Esse trabalho será realizado em todos os bairros de Brasiléia. Faço um apelo a toda a população, que nos ajude. A Dengue se combate todo dia, mas é preciso que cada um faça sua parte”, finalizou a Prefeita.

