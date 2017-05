Prefeitura de Brasiléia e Governo do estado intensificam a colheita de milho as margens da BR 317.

A cada ano a tecnologia vem sendo aprimorada para a produção agrícola, seja ela de grande ou pequeno porte, os produtores de milho do município de Brasiléia já vêm usando essa tecnologia para preparo da terra e colheita, pensando em uma maior produção para o município, os produtores, têm contado com equipamentos da Prefeitura de Brasiléia e do Governo do Estado, tanto para o plantio quanto para a colheita.

Nesta terça-feira, 16, o Secretário de Agricultura, Antônio Francisco, acompanhando do Secretário, Thaumaturgo Neto, da Secretaria de Extensão Agroflorestal e Produção Familiar – SEAPROF – da Deputada Estadual Leila Galvão, e Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais Francisca Bezerra, estiveram visitando a colheita de milho na propriedade do senhor Raimundo Firme, km 30 da BR 317, são 20 hectares de milho que estarão sendo colhidas em menos tempo, devido a colheitadeira da SEAPROF ser de grande porte, o que diminui a mão de obra, o tempo e não tem desperdício de grãos, que haveria em uma colheitadeira pequena.

Jairo Douglas, filho do proprietário, destacou a importância de ter uma colheitadeira grande no município de Brasiléia.

“Como pequeno produtor, a gente usa os equipamentos da prefeitura e do governo, para auxiliar no preparo, plantio e colheita. Sabemos que a prefeitura tem muitos produtores para atender, já estamos fechando a época da colheita e devido à falta de equipamentos, que estavam atendendo outros produtores, só iniciamos com a chegada da colheitadeira da SEAPROF” disse.

Este ano a Prefeitura de Brasiléia através da Secretaria de Agricultura, já realizou a colheita de mais de 120 toneladas de grãos, e realizou o transporte para o Silo Graneleiro.

“ É grande a preocupação da Prefeitura para garantir a colheita de toda a produção, e esta parceria com o Governo do Estado através da SEPROF, é de fundamental importância para garantir que todos os produtores tenham seu milho colhido e transportando para o Silo”, destacou o Secretário de Agricultura de Brasiléia, Antônio Francisco.

A deputada Estadual Leila Galvão destacou a importância da produção do milho em Brasileia.

“A produção tem aumentando devido ao insetivo do Governo do Estado, e agora é uma preocupação da Prefeita Fernanda Hassem, dar este suporte aos pequenos agricultores. A prefeitura tem dado este suporte para que as famílias tenham uma maior renda e assim melhorem suas condições de vida”, ressaltou.

Visitaram ainda o grupo de produtores da associação Genésia, km 15, que tem uma grande produção de milho e estão no plantio de feijão. O Secretário de Estado Thaumaturgo Neto, se colocou à disposição para ajudar os produtores em suas produções, seja de milho ou feijão.

“A SEAPROF atende a agricultura familiar, e com estas máquinas, estamos atendendo dez famílias e na próxima colheita, o número será bem maior dentro de um planejamento, é o governo do estado fortalecendo a agricultura familiar” destacou.

