Prefeitura de Brasiléia e Sebrae definem ações para 2017

A prefeita Fernanda Hassem, esteve reunida com a equipe do Sebrae de Brasiléia para discutir as ações para o ano de 2017, como a

realização de feiras de artesanato, de negócios, agronegócio além de seminários e treinamentos.

O objetivo é fomentar o empreendedorismo no município, fortalecer a economia e gerar renda. Na primeira reunião o gestor do Sebrae Jorge Saady, apresentou a ações realizadas ano passado, e o que deve ser realizado em 2017.

“Para o Sebrae do Alto Acre, é mais um ganho realizar esses eventos na área de comércio, de indústria, de serviço, e de agronegócio. Eu me sinto feliz com essa nova gestão, e o Sebrae podendo contribuir com tudo isso. Essa foi a primeira reunião, e agora vamos fazer uma oficina de planejamento para definir as ações que serão realizadas para fortalecer a economia do município”, disse

O empresário e vice-presidente da Associação Comercial e Empresarial, Junior Paraíba, falou da importância da parceria com a prefeitura.

“Essa parceria, com a nova gestão, é muito importante e nos traz uma esperança de melhorias para o município de Brasiléia, em especial para nossa classe comercial que vinha sofrendo há muito tempo. Vamos apoiar a prefeitura, que no primeiro mês, já mostra muito trabalho”, falou.

O presidente da Associação Comercial e Empresarial de Brasiléia e Epitaciolândia, Antônio Pereira da Silva Neto, também participou da reunião.

“Nós estamos aqui, e também queremos uma parceria com a prefeitura. Esse é o nosso primeiro passo, dando as mãos com a prefeitura, fazendo o trabalho que nosso município precisa muito, e consolidando o trabalho junto com os comerciantes. Nossa expectativa é que, em 2017 todos possamos crescer junto com a prefeitura”, finalizou.

