Prefeitura de Brasiléia e Sebrae realizam capacitação para fomento da agricultura familiar

Os feirantes do município de Brasiléia participaram na terça-feira, 16, do curso de Boas Práticas de Manipulação de Alimentos & Atendimento ao Cliente, no auditório do CEDUP, oferecido pela Prefeitura de Brasiléia em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

O curso tem como objetivo realizar um trabalho de capacitação e preparo com os agricultores, para que eles possam estar agregando e fidelizando novos clientes, além de prepara-los para a abertura da Feira do Agricultor Empreendedor que será realizado no próximo domingo, 21, na feira municipal Maria Florência. Onde os agricultores irão expor alimentos, salgados diversos, doces, hortaliças e entre outros.

Segundo a Prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, essa capacitação vai atender mais de 200 feirantes de todo o município. “Essa capacitação que está sendo realizada, visa ampliar as vendas dos agricultores agregando valor a higienização e manuseio dos alimentos e a entrega de kits. Paralelo a esse trabalho estamos realizando o melhoramento da feira, através da pintura, reforma dos banheiros e das bancas, desde já quero agradecer ao Sebrae por sempre acreditar em nossos projetos e ser esse grande parceiro e com isso enxergo boas perspectivas para o ano de 2018”, destacou Fernanda.

O evento contou com a presença da Deputada Estadual Leila Galvão, Diretor Regional do Sebrae Jorge Saad, o Palestrante Francinei Santos e os Vereadores Edu, Rozevet e Zé Gabriele.

José da Silva de Souza agricultor há doze anos falou da importância do curso: “É muito importante nós empreendedores que trabalhamos todos os finais de semana ali na feira participar desses cursos, a prefeitura e o Sebrae sempre com a gente dando um grande apoio para que possamos manter a nossa renda familiar e melhorando ainda mais as nossas vendas”, falou José.

A Deputada Leila Galvão falou da importância do evento. “Quero parabenizar a Prefeita Fernanda e toda a equipe do Sebrae pela inciativa, e estão fortalecendo a economia da agricultura familiar, onde são pessoas que fornecem todo o alimento que são comprados todos os domingos na feira municipal. A intenção da prefeitura é reinventar, readequando o espaço para que os feirantes tenham uma melhor condição para trabalharem durante todo o ano de 2018 e isso faz com que as pessoas se sintam mais motivadas, essa é a grande diferença da atual gestão, que é cuidar das pessoas”, ressaltou Leila.

Segundo o mediador do curso, Francinei Santos, o curso mostra aos educandos como trabalhar, como executar as atividades sem perder dinheiro e conquistar os clientes. “Para ser bom empreendedor, tem que ter boa higiene, gostar do que faz, tratar bem o cliente, fazer produtos de qualidade e pesquisar muito: Informação é poder”, informou Santos.

