Prefeitura de Brasileia e SENAR formam 15 novos operadores de maquinas agrícolas

Encerrou no último domingo, 15, o curso de Operação e Manutenção de Máquinas Agrícolas, realizado pela Prefeitura Municipal de Brasileia em parceria com Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR).

O curso foi realizado no Centro de Reflorestamento e Divulgação Ambiental no quilometro 26, sentido Assis Brasil, e formou 15 novos operadores em máquinas agrícolas. A capacitação teve duração de 56 horas, iniciando na segunda-feira, 9, e encerrando no domingo, 15 de outubro.

O curso realizado faz parte da programação elaborada pela Prefeita, Fernanda Hassem, quando, antes mesmo de assumir o mandato, buscou parcerias com todas as instituições ligadas ao sistema S, com a Federação de Indústria e Comércio do Acre, Associação Comercial e Sebrae.

O instrutor de mecanização do SENAR, Roberto Souza da Silva, parabenizou a iniciativa da prefeita em se preocupar em levar capacitação para a população de Brasileia. “Quero parabenizar a equipe da prefeitura saudando o secretário municipal de agricultura Antônio Francisco, que juntamente com a prefeita Fernanda trouxe esse curso para a região levando conhecimento para esses 15 alunos que participaram da capacitação e que agora poderão ajudar no desenvolvimento e na produção agrícola das comunidades rurais de Brasileia”, ressaltou Roberto.

