Prefeitura de Brasiléia e Sesc realizam o dia do desafio.

Nesta quarta-feira, 31, a prefeitura de Brasiléia através da sua gerencia de esportes em parceria com o Sesc, realizou durante todo o dia atividades físicas que fazem parte da programação do “Dia do Desafio”.

A atividade foi realizada em todo o país através das prefeituras em parceria com a instituição. O programa compete em realizar atividades físicas das mais diversas, englobando amplamente a sociedade do município em diversas atividades físicas, acompanhadas pelos instrutores do SESC e a equipe de esportes da prefeitura.

As atividades se iniciaram as 5:30hs da manhã, com a realização de um “aulão” de dança e exercícios para os idosos do Centro de Referência ao Idoso de Brasiléia, seguindo para a escola Rui Lino, onde os alunos também realizaram diversas atividades físicas e gincanas pedagógicas. Na parte da tarde o ginásio Eduardo Pessoa foi sede de uma pequena competição de futsal com os alunos da escolinha de futebol do município, terminando com uma “cicleata” que foi da escola Kairala José Kairala até a sede do Sesc em Brasiléia.

Além do futebol e do ciclismo, a comunidade foi convidada a participar de atividades no próprio Sesc, onde professores da instituição programaram um dia de lazer e atividades físicas para todos.

“O dia do desafio é uma atividade muito importante realizada pela prefeitura em parceria com o Sesc, o intuito é mostrar a importância do exercício físico e do esporte na vida das pessoas e incentiva-las a ter uma vida mais saudável. O esporte e as atividades físicas sempre se mostraram importantes para a integração dos jovens e, sobretudo, para o bem estar e saúde da comunidade”, pontuou um dos coordenadores do projeto, professor Adriano Azevedo.

“Durante todo o dia a gerencia de esportes vem caminhando junto com o Sesc na realização destas atividades. Divulgamos e mobilizamos a sociedade para que todos participassem destas atividades, por entender a importância da mesma na fomentação da pratica de esportes e exercícios por parte da comunidade, e juntos realizamos este evento tão bonito para todos”, ressaltou o gerente de esportes da prefeitura de Brasiléia, Clebson Venâncio.

