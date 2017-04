Prefeitura de Brasiléia e sociedade civil organizada realizam limpeza em Parque Centenário

Alexandre Lima

A prefeitura Municipal de Brasiléia, através da Secretaria de Obras, realizou o serviço de limpeza do Parque Centenário, onde contou com o apoio do grupo de empresários intitulado de S.O.S. Marinho Montes, que entende das necessidades de melhoramento e vem lutando por melhorias da cidade.

Dias atrás, o grupo iniciou uma luta por melhorias da Avenida Manoel Marinho Monte, localizada na parte alta da cidade, além de ser uma extensão da BR 317, principal ligação com a Estrada do Pacífico que liga o Brasil com o Peru, passando pelo Acre.

Como todos sabem, Brasiléia passou por duas grande enchentes (2012 e 2015) e teve o seu centro comercial destruído quase por completo, entre eles, está o Parque Centenário, que até chegou a receber mais de R$ 500 mil reais, proveniente de emendas do senador Jorge Viana, para sua reforma, mas, o governo do Acre deixou o dinheiro voltar.

Sem ter recursos próprios reformar, Brasileia vem realizando paliativos e desta vez, contou com ajuda do Grupo neste sábado. Segundo o empresário James Honório dos Reis, “Estamos aqui para somar, independente de partido A ou B, estamos plantando uma semente para que nossos filhos venham usufruir no futuro e queremos agradecer os cidadãos de Brasiléia que vieram aqui ajudar de alguma forma juntamente com a prefeitura que forneceu o maquinário”, disse.

“Quem viu como ficou o Parque um ano atrás, temos que agradecer essas parcerias que vem nos ajudar. A exemplo, aconteceu na zona rural com o moradores de alguns ramais, tendo em vista que o Governo do Acre e o Incra não fizeram suas parte com relação ao diesel, que não foi liberado. Esperamos que a emenda volte e possamos ter o Parque de volta para os moradores de Brasiléia”, disse o Secretario de Obras, Ivanaldo da Costa Rufino.

Segundo o prefeito Everaldo Gomes, “foi feito um plano de reconstrução e entregamos para várias autoridades e até hoje, não recebemos o retorno se foi aprovado ou não. Agradecemos o apoio e ajuda do Movimento, quem está ganhando é o moradores de Brasiléia. Estamos buscando a parceria com a comunidade e quando os recursos não chega, os trabalhos não são feitos”, disse.

A prefeitura de Brasiléia iniciou trabalhos de limpeza e capina na cidade. No Parque, com ajuda do Grupo S.O.S Marinho Montes, foi disponibilizado homens e maquinários para ajudar na capina e remoção do mato e entulho do local. Apesar do paliativo, as quadras do Parque e praça Ugo Poli irão passar por uma reforma completa em breve.

Finalizando, Everaldo comentou que, espera estar licitando nos próximos dias, os trabalhos da Avenida Manoel Marinho Montes, tão logo as emendas sejam liberadas, já que teve a garantia após visitar Brasília na semana passada e reunir com diretor geral do Dnit, na companhia do Senador Gladson Cameli e do deputado federal, Flaviano Melo.

Veja vídeo reportagem com imagens de Marquinho Filho e edição de Marcus José.