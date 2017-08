Prefeitura de Brasiléia em parceria com Governo do Acre reinaugura a Quadra José Felício Pereira

Na tarde da última quinta-feira, 3, foi realizado no Bairro Ferreira da Silva a entrega da quadra, revitalizada, José Felício Pereira, fruto da parceria da Prefeitura de Brasileia com o Governo do Estado do Acre.

A Prefeita Fernanda Hassem acompanhada da Deputada Estadual Leila Galvão, do Presidente da Câmara Municipal de Brasileia Rogério Pontes e do Secretário Estadual de Educação e Esporte Marco Brandão representando o Governo do Estado, entregaram a quadra José Felício Pereira para a população.

A Deputada Estadual Leila Galvão parabenizou o Governo do Estado e a Prefeitura pela realização do investimento “Gostaria de parabenizar o Governo do Estado em nome do Secretário Marco Brandão e a Prefeitura de Brasiléia, na pessoa da Prefeita Fernanda Hassem, por estarem entregando a quadra totalmente revitalizada a população de Brasiléia. É um investimento de fundamental importância, principalmente para os nossos jovens que terão mais um espaço adequado para a prática esportiva”.

“Quero parabenizar a Prefeita Fernanda Hassem pelo empenho e o trabalho que está realizando no município, e também pela entrega de mais um espaço esportivo levando lazer a comunidade e fortalecendo a parceria com o nosso governador Tião Viana por meio das revitalizações de quadras, escolas e ruas. Brasileia tem muito a crescer com a Fernanda na administração investindo na educação, cultura e esporte”, ressaltou Marco Brandão.

Segundo Fernanda Hassem esse é mais um momento muito especial para Brasiléia “Eu juntamente com o Carlinhos, estamos trabalhando para reconstrução do município. Realizamos hoje a entrega de mais uma obra com importância social, econômica e cultural que ajuda no trabalho de prevenção e combate a marginalidade, levando entretenimento e lazer para as crianças, jovens e adultos”, ressaltou Fernanda.

Participaram também Vice-prefeito Carlinhos do Pelado, Presidente da Câmara vereador Rogério Pontes e demais vereadores Sabá, Rosildo, Edu e Zé Gabriele, gestores de escolas, equipe municipal e moradores do bairro.

O objetivo central da revitalização da quadra é garantir aos estudantes das escolas Fontenele de Castro e Socorro Frota que eles possam realizar suas atividades esportivas e contribuir para seu desenvolvimento, além de possibilitar que a comunidade faça uso do espaço garantindo seu lazer e entretenimento.

Após a solenidade de reinauguração da quadra, foi realizada a 2ª edição do torneio Interbairros levando a população para prestigiar a quadra José Felício Pereira.

