Prefeitura de Brasiléia entrega mais 02 motocicletas à Educação com recurso próprio

A área educacional tem tido uma atenção especial pela gestão da Prefeita Fernanda Hassem, onde no início desse ano, a frota veicular da Secretaria Municipal de Educação (SEME) estava totalmente deteriorada, impossibilitando o bom andamento dos serviços. A recuperação dos veículos foi priorizada, sendo recuperados inicialmente, sete ônibus escolares e uma caminhonete.

E não parou por aí. Nesta quarta-feira, 16, Fernanda Hassem fez a entrega oficial de duas motocicletas adquiridas com recurso próprio, para atender as escolas rurais de difícil acesso.

Anacleto Mota Coordenador de Transportes do município, falou do trabalho que a atual gestão vem realizando.

“Para nós que somos funcionários do quadro e trabalhamos na Educação hoje a nossa realidade é outra e bem melhor. Estamos realmente tendo condições de atender as comunidades rurais. Eu agradeço a Prefeita, por ter esse olhar de cuidar, de investir da forma correta. É com grande orgulho que recebemos essas duas motos, adquiridas com recurso próprio para atender as escolas rurais, de difícil acesso de Brasiléia”.

Ramiege Rodrigues, Secretária Municipal de Educação, agradeceu o investimento recebido “A aquisição dessas duas motos tem uma importância muito grande, pois irá facilitar e garantir um melhor acompanhamento nas 44 escolas rurais de difícil acesso e os coordenadores pedagógicos precisam ter trafegabilidade e acesso até essas escolas. Agradecemos a Prefeita Fernanda Hassem por esse investimento tão necessário para a nossa equipe”.

“É motivo de muita alegria entregarmos essas duas motocicletas que darão melhores condições de acesso dos profissionais da educação no atendimento às comunidades mais distantes. Temos economizado e conseguido em pouco tempo, garantir investimentos para a nossa população e isso é gratificante, saber que o recurso público está sendo empregado como realmente deve ser, em benefício de todos”, destacou a Prefeita.

Os vereadores Rozevete e Edu que participaram da atividade, refirmaram a parceria com a Prefeitura de Brasiléia em prol da população.

