Prefeitura de Brasileia inicia a Operação Bairros

A prefeitura de Brasiléia, através da Secretaria Municipal de Obras, iniciou na quinta-feira, 11, a Operação Bairros. A ação iniciou no Bairro Jatobá e irá beneficiar toda a parte alta e baixa da cidade.

O objetivo da Operação Bairro, é realizar a limpeza e manutenção em cada distrito de Brasiléia, retirando entulhos e limpeza de valas evitando maiores constrangimentos para a população que todos os anos sofrem no período do inverno amazônico.

“Sabemos que estamos no período invernoso, e nós juntamente com a Prefeita estamos acompanhando de perto a situação dos bairros que estão em situações que exigem uma maior atenção, com grande dificuldade de trafegabilidade devido os buracos. Por conta de todas essas dificuldades vamos iniciar na próxima semana um trabalho paliativo, tapando os buracos, incialmente com concretos para em seguida, no verão, passar a manta asfáltica, amenizando a situação dos moradores, para que possamos garantir a trafegabilidade dos moradores até a chagada do verão, onde vamos executar a operação tapa buracos, com serviço de qualidade”, informou Carlinhos do Pelado, Secretário de Obras.

No primeiro ano de mandato a prefeita Fernanda Hassem juntamente com sua equipe realizou o levantamento administrativo, da verdadeira situação, da prefeitura de Brasiléia. Em 2017, a prefeita Fernanda e os seus Secretários conseguiram organizar todas as contas da prefeitura, tirando-a da inadimplência, mantendo o pagamento dos servidores em dia, efetuando o pagamento do 13° salario, adquirindo veículos próprios para facilitar a logística de trabalho de cada secretaria e realizando manutenção e instalação de iluminação pública e pavimentação asfáltica nas ruas da cidade e paliativos nos pontos mais críticos dos ramais.

“Eu encaro os problemas de frente, as ruas realmente estão em situações precárias e se agravam em virtude do inverno, mas esses são problemas que nós já encontramos ao assumir a prefeitura. O gestor anterior saiu mas não levou os problemas com ele, não tenho parado um só dia. Tenho a convicção que avançamos e que tem muito para ser feito em Brasileia. Em 2017 foi o ano de reorganizar as contas, e amenizar os rombos administrativos deixados pela gestão anterior. Para esse ano, 2018, estaremos trabalhando intensamente na recuperação de ruas, teremos o maior tapa buracos já realizado em Brasileia e tudo isso visando o direito de ir e vim de cada cidadão”, falou Fernanda Hassem.

